Arizona'da kum fırtınası

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Chandler kentinin bazı kesimlerini büyük bir toz fırtınası kapladı.



Toz bulutunun yaklaşık 80 kilometre genişliğinde ve 2 kilometre yüksekliğinde olduğu açıklandı.

Fırtınanın geçtiği bölgelerde 11 binden fazla elektrik kesintisi duyuruldu.