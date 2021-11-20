Arap koalisyonu: Husilerin 3 İHA'sı imha edildi

Arap koalisyonunun Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan yazılı açıklamasında, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine 3 bomba yüklü İHA gönderdiği belirtildi.

Koalisyon güçlerinin tehdit unsurlarına yönelik operasyon başlattığı kaydedilen açıklamada, söz konusu İHA'ların imha edildiği aktarıldı ancak ayrıntı verilmedi.

Öte yandan koalisyon güçleri, Yemen'in orta kesimindeki Beyda ve Marib illerinde son 24 saatte düzenlenen operasyonlarda 105 Husi milisin öldürüldüğünü, 19 askeri aracın da imha edildiğini duyurdu.

Husilere bağlı SABA haber ajansında ise koalisyon güçlerinin, Marib'e 16 hava saldırısı düzenlediği ve saldırıların daha çok Sirvah ve El-Cuba ilçelerinde yoğunlaştığı haberi yer aldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.