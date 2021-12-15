Arap koalisyonu Husilere yönelik hava saldırısı başlattı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberinde, hava saldırılarının meşru hedeflere yönelik, uluslararası insani hukukla da uyumlu olduğu kaydedildi.

Koalisyon, Sana'daki Azal beldesinde Husilerin gizli noktalarından birisinin ve insansız hava araçlarıyla ilişkili 4 gizli deposunun vurulduğunu açıkladı.

Ayrıca Sana'da balistik füze deposu olarak kullanılan iki mağaranın hedef alındığı bildirildi.

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalından yapılan açıklamada, koalisyon güçlerinin Sana'ya iki hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Koalisyon güçleri, dün yaptığı açıklamada, Yemen semalarında 4 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki çatışmalar, son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.