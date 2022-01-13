Apple’ın CEO’su Tim Cook’un geliri dudak uçuklattı

Apple'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu rapor ile Apple CEO'su Tim Cook'un 2021'deki kazancı belli oldu.

Apple CEO'su Cook, şirketin kurucu ortağı olan Steve Jobs sonrası 2011 yılında Apple'ın CEO koltuğuna oturmuştu. Cook, CEO'luk görevini üstlendiğinden beri Apple'da birçok şey değişti. Apple Watch, AirPods ve daha fazla iPhone modeli gibi farklı ürünler görücüye çıktı. Geride bıraktığımız 2021 yılında ise, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin gölgesinde, tedarik zincirinde yaşanan zorluklara rağmen Apple, iPhone 13 ailesi, Apple Watch Series 7, yeniden tasarlanmış MacBook Pro ve 3. nesil AirPods gibi modelleri tanıttı. Bu ürünler tanıtılırken, Cook yine CEO'luk koltuğunda görev yapıyordu. Peki Tim Cook, 2021'de Apple'dan ne kadar kazandı?

İŞTE APPLE CEO'SU TIM COOK'UN 2021'DEKİ KAZANCI

Bu sorunun cevabı, Apple'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu rapor ile ortaya çıktı. Rapora göre, Apple CEO'su Tim Cook'un 2021'deki toplam kazancı 98 milyon 734 bin 394 dolar oldu.

Tim Cook, Apple'dan 3 milyon dolar yıllık ücret alırken, kendisine 82 milyon 347 bin 835 dolarlık hisse senedi ödülü verildi. Yıllık ücret ve hisse senedi ödülü dışında, Tim Cook’un elde ettiği toplam tazminatlar ise rapora toplamda 13 milyon 386 bin 559 dolar olarak yansıdı.

ÖZEL UÇAK ŞARTI VAR

Tim Cook'un "Diğer tazminatlar"ı arasında ise 23 bin 77 dolarlık tatil ödemesi, 630 bin 630 dolarlık güvenlik gideri ve 712 bin 488 dolarlık kişisel hava yolculuğu yer alıyor. Apple, güvenlik nedeniyle Cook'un özel bir uçak kullanmasını istiyor.