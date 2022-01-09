Apple'ın CEO'su Tim Cook'un 2021'deki geliri belli oldu

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na göre, Apple CEO'su Tim Cook'un 2021'deki yıllık geliri 98,7 milyon dolar olarak açıklandı. Cook, bu gelirle bir önceki yıla göre yüzde 550 artış elde etmiş oldu.

Yıllık 3 milyon dolarlık ücret alan Cook'un, 82 milyon dolarlık hisse senedi ve 13 milyon dolarlık hisse senetleri de rapora yansıdı. Cook'un bu geliri önceki yıla göre yüzde 550 daha fazla.

MUSK'IN '0', ZUCKERBERG'İN '1' DOLARDI

Silikon Vadisi liderlerinin kazançları epey konuşuluyor. Cook'un, Tesla CEO'su Elon Musk'ın 2020'deki '0 dolar' ve Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in '1 dolar' olarak açıklanan şirket maaşlarının yanında hatırı sayılır bir kazanca sahip olduğu görülüyor.