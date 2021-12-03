Analizlerin vazgeçilmezi: Bayraktar TB2

Ukrayna ve Rusya arasındaki Donbass krizi devam ediyor. Çatışmanın eşiğine gelen iki ülke, uluslararası medyanın da yakın takibinde. Basın kuruluşlarının analiz haberlerinde mutlaka yer verilen bir unsur daha var: Türk SİHA'sı Bayraktar TB2.

Rusya ile Ukrayna arasındaki olası bir çatışmada Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bulunan Türk SİHA'larının gidişatı değiştirebileceğinden bahseden son kuruluş Forbes oldu.

"BAYRAKTAR TB2 SONUCU ETKİLEYEBİLİR"

"Drone'lar Ukrayna Savaşında Dengeyi Değiştirebilir - Rusya için" başlıklı bir yazı yayımlayan Amerikan Forbes dergisi, haberde Bayraktar TB2'yle ilgili şu ifadelere yer verdi:

Türkiye'den tedarik edilen TB2 Bayraktar insansız hava araçları, Kafkaslar, Libya ve Suriye'de oyunun kurallarını değiştirdi. Rusya-Ukrayna çatışmasının sonucunu etkileyebilir.

Azerbaycan'ın Türkiye'den aldığı TB2 Bayraktar insansız hava araçları, lazer güdümlü füzelerle Ermenistan tanklarını ve diğer araçları parçaladı.

"RUSLARI HER YERDE ÇARESİZ BIRAKTI"

Rusya'nın Ermenistan'a sağladığı hava savunma sistemleri, onları durdurmakta çaresiz kaldı. Rus donanımlarına Suriye ve Libya'dakine benzer şekilde ağır kayıplar verdirdi. Rus ordusu, Türk TB2 insansız hava aracını Ukrayna kuvvetleri için bir kuvvet çarpanı olarak kabul ediyor.

Kaynak: Yeni Şafak