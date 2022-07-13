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Amerikan polisi 19 öğrenciyle 2 öğretmeni öldüren saldırgana 77 dakika boyunca müdahale etmemiş

Okula gelen ağır silahlı ve can yelekli polisler, olaya müdahale etmek yerine dakikalarca okulun koridorunda bekliyor. Bu esnada içeriden silah sesleri duyulurken bir polisin koridordaki el dezenfektanını incelediği ve telefonuna baktığı görülüyor. Polis, 77 dakika boyunca saldırgana müdahalede bulunmazken, saldırganın bulundukları yöne ateş açtığı esnada polislerin koridordan kaçma anı da görüntülere yansıyor.

Dünya 13.07.2022, 07:45
Amerikan polisi 19 öğrenciyle 2 öğretmeni öldüren saldırgana 77 dakika boyunca müdahale etmemiş

ABD'nin Teksas eyaletinin Uvalde kasabasındaki okulda 24 Mayıs'ta düzenlenen ve 19 öğrenci ile 2 öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler yayımlandı.

"The Austin American-Statesman" isimli yerel gazete tarafından yayımlanan görüntülerde, saldırı anına ilişkin okulun çeşitli yerlerindeki güvenlik kamerası görüntüleri yer aldı.

Otoparkta kaydedilen görüntülerde, saldırganın viraja hızlı girip kaza yaptığı ve araca yaklaşan iki kişiye ateş açtığı, bir çocuğun son anda kaçtığı kameralara yansıyor. Saldırganın okula giriş anında ise saatler 11.33'ü gösteriyor.

18 yaşındaki saldırganın elinde yarı otomatik silahla okula girmesinden kısa süre sonra 11.35'te polisler olay yerine geliyor. Bu arada saldırganın sınıflarda ardı ardına ateş açması da görüntülere yansıyor.

Görüntülere göre, okula gelen ağır silahlı ve can yelekli polisler, olaya müdahale etmek yerine dakikalarca okulun koridorunda bekliyor. Bu esnada içeriden silah sesleri duyulurken bir polisin koridordaki el dezenfektanını incelediği ve telefonuna baktığı görülüyor.

Polis, 77 dakika boyunca saldırgana müdahalede bulunmazken, saldırganın bulundukları yöne ateş açtığı esnada polislerin koridordan kaçma anı da görüntülere yansıyor.

Olayda, 12.50'ye kadar saldırgana herhangi bir müdahalede bulunulmuyor.

Bu görüntülerle Uvalde polisine yönelik olaya geç müdahale ettikleri iddiaları da bir kez daha gündeme gelmiş oldu.

Söz konusu görüntülerin ardından, sosyal medyada yüzlerce kişi polisin dakikalarca koridorda beklemesini eleştirdi.

- Polis görüntüleri önce ailelere izleteceklerini duyurmuştu

Uvalde polisi, söz konusu görüntüleri 10 Temmuz Pazar günü yayımlayacaklarını duyurmuş, ardından görüntüleri öncelikle kurbanların ailelerine izleteceklerini daha sonra yayımlayacaklarını açıklamıştı.

Teksas Kamu Güvenliği Birimi Direktörü Steven McCraw, söz konusu görüntülerin sızmasını takiben yayımladığı yazılı açıklamada, "Bu videonun tüm kurbanların ailelerine ve Uvalde toplumuna izletilmeden önce yayımlanmış olmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadık. Bu olaydan en çok etkilenen kişiler, bu videoyu ilk görmeyi hak ediyor." yorumunu yaptı.

- Polisin zamanında müdahale etmediği tartışmaları

"AR-15" tipi otomatik saldırı silahı ile 24 Mayıs'ta Uvalde kasabasındaki Robb İlkokuluna saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Salvador Ramos, birbirine bitişik iki sınıfa girerek 19 çocuk ve 2 öğretmeni vurarak öldürmüştü.

Uvalde polisi, saldırgan okula girdikten sonra dışarıda bekleyen ailelerin yalvarış ve ısrarına rağmen 1 saat 17 dakika boyunca müdahale etmemekle eleştirilmişti.

Teksas Halk Güvenliği Departmanı Direktörü Steven McCraw, saldırıdan sonraki günlerde düzenlediği basın toplantısında, olay yerindeki komuta merkezinin "çocukların risk altında olmadığını" düşündüğünü, bu nedenle taktik timleri beklediğini söylemişti.

McCraw, "O sırada olay yeri komutanı, aktif bir saldırgan durumundan barikatların ardına sığınmış bir bireye geçildiğine inanıyordu. Ancak eldeki bilgilere göre, açıkça o sınıftaki çocuklar risk altındaydı ve saldırgan da hala aktifti. Bu, yanlış bir karardı." ifadesini kullanmıştı.

Uvalde okul bölgesi polis şefi Pete Arredondo da 10 Haziran’da Texas Tribüne gazetesine verdiği mülakatta, olay günü kendisini yavaşlatır düşüncesiyle telsizi yanına almadığını, kendisini ekipleri yöneten sorumlu amir olarak görmediğini ve yetkinin üst düzey başka birine devredildiğini düşündüğünü anlatmıştı.

Saldırganı tahrik etmemek için okul koridorunda 40 dakika beklediğini belirten polis şefi, "Ben, o gün kimseye sınıfa girmemesi konusunda talimat vermedim, sadece gerekli yardımları istedim." açıklamasında bulunmuştu.

McCraw, saldırı hakkında süren soruşturma çerçevesinde 21 Haziran'da eyalet meclisi senato komitesine verdiği ifadede de Uvalde polisinin saldırıdaki müdahalesini "sefil bir başarısızlık" olarak nitelemiş, Uvalde okul bölgesi polis şefi Pete Arredondo'yu gecikmeden dolayı sorumlu tutarak onu "polislerin hayatını, çocukların hayatlarının önüne koymakla" suçlamıştı.

Arredondo, 24 Haziran'da açığa alınmıştı.

#uvalve #polis #teksas #Okul Saldırısı
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