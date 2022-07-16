Amerikalı ünlü DJ yaşam mücadelesini kaybetti

ABD Houston'da 4 Temmuz günü 13. kattan düşen gerçek adı Darian Lewis olan DJ D Baby'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston kentinde 4 Temmuz günü bir apartmanın 13. katından düşerek ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan ünlü DJ D Baby'in günlerdir süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Asıl adı Darian Lewis olan ünlü DJ'in ölüm haberini annesi, Facebook'tan duyurdu.

23 yaşında aramızdan ayrılan Darian Lewis, Camden Downton Apartmanı'nda 13. kattaki balkondan düşmüştü.

DJ'in alkollü olduğu ve dengesini kaybederek düştüğü belirtilmişti.

Olayla ilgili soruşturma halen sürüyor.