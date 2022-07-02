Amerikalı oyuncu Edward Meeks yaşamını yitirdi

ABD vatandaşı olmasına rağmen tüm kariyerini televizyon ve sinemada bir figür haline geldiği Fransa'da geçiren ünlü oyuncu Edward Meeks, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.

AFP'nin duyurduğu habere göre Yves Renier ile Les Globe-Trotters adlı TV dizisiyle herkese kendisini tanıtan Amerikalı oyuncu Edward Meeks, Paris'te son nefesini verdi.

90 yaşındaki oyuncu, Arkansas'da doğmuştu. 1950'li yıllardan beri ise Fransa'da yaşıyordu.

1961'de dublör olarak Le Jour le puls long'la başlayan kariyeri 1969 yapımı Henri Verneuil filmi Le Clan des Siciliens'te canlandırdığı kaçırılan uçağın kaptanı rolüyle değişti.

Yaklaşık 20 filmde rol aldı. Amerikan aksanıyla Fransızca konuşan oyuncu 1966 yapımı Les Globe-Trotters adlı pembe diziyle şöhrete kavuştu. Dizide Yves Renier ile birlikte dünyayı dolaşan gazeteci-maceracı ikilisini canlandırmışlardı.

Romancı Jacqueline Monsigny ile 1972 yılında evlendi. 2017 yılında eşini kaybetti.