Amerika'da 1492 kişi daha Kovid-19'a yenik düştü

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1492 artışla 765 bin 929’a yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 89 bin 511 artışla 47 milyon 312 bin 411'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1492 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam ölü sayısı 765 bin 929’a ulaştı.

California 5 milyon 17 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 292 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 711 binden fazla vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 73 bin 299 ile ilk sırada bulunuyor, bu rakam Teksas​​​​​​'ta 73 bine, Florida'da 61 bine yaklaştı.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 79,7'sine en az bir doz, yüzde 68,9’una ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 15,7’sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 227,5 milyon kişiye ilk doz, 195,4 milyon kişiye ikinci doz, 30,7 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu aşı yapıldı.