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Amazon'da binlerce kişi işten çıkarılıyor

ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon, yaklaşık 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Dünya 15.11.2022, 18:29
Amazon'da binlerce kişi işten çıkarılıyor

New York Times’ın (NYT) konuyla ilgili isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, küresel ekonomide belirsizliğin artmasıyla Amazon'un küresel iş gücünün yüzde 3'üne denk gelen 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı aktarıldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; işten çıkarmaların insan kaynakları, perakende ve yapay zeka destekli sanal asistan Alexa gibi ürünleri içeren cihazlar departmanından olacağı ve bu hafta başlamasının beklendiği belirtildi.

Amazon henüz resmi bir açıklama yapmazken, gerçekleşirse ABD’li şirketin 1994'teki kuruluşundan bu yana en büyük işten çıkarması olacak.

#Amazon #İşçi #New York Times
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