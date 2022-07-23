Almanya Tahran Zirvesi'nden rahatsız oldu: Bu bir meydan okumadır
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Tahran Zirvesi'nde Erdoğan, Putin ve Reisi'nin bir arada çekildiği fotoğrafla alakalı, "Bu fotoğraf bir meydan okumadır" dedi.
Dünya 23.07.2022, 14:33
Alman gazetesi Bild'e konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Tahran Zirvesi'nde Erdoğan, Putin ve Reisi'nin verdiği fotoğrafla alakalı değerlendirmelerde bulundu.
"BU BİR MEYDAN OKUMADIR"
"Türk Cumhurbaşkanı'nın bu fotoğrafta olması, kibarca söylemek gerekirse; bir meydan okumadır" diyen Baerbock, fotoğraf karesinin kendisi için, özellikle de bir NATO üyesi açısından anlaşılmaz olmaktan öte olduğunu söyledi.
"ORTAK DEĞERLERE BAĞLI OLMALIYIZ"
Tahran'daki zirveye dair görüşlerini paylaşmaya devam eden Alman Bakan, "Tahran'daki toplantı, ortak değerlerimiz için bir arada durmamızın ne kadar önemli olduğunu tekrar gösterdi" dedi.
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