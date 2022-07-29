Almanya Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin başarısı birçok insan için umut ışığı
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, "(Tahıl anlaşması) Hükümetinizin başardığı, açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok insan için umut ışığı. Size büyük saygı gösteriyoruz" dedi.
Dünya 29.07.2022, 22:34 29.07.2022, 22:38
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği’nde bir araya geldi.
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Tahıl anlaşması, Hükümetinizin başardığı, açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok insan için umut ışığı. Size büyük saygı gösteriyoruz" açıklamasını yaptı.
Baerbock, "5 aydan beri ilk defa Odessa Limanı'ndan tahıl sevkiyatına başlanacak. Büyükelçilerimiz burada hazır bulunuyorlar. Bu Türkiye'nin burada sağladığı büyük bir başarıydı." dedi.
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