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Almanya'da Türk aileye saldırı

Almanya'nın Solingen kentinde iki hafta önce balkonlarına molotofkokteyli atılan Türk ailenin dairesi, geçen hafta sonu da yumurtalı saldırının hedefi oldu.​​​​​​​

Dünya 03.11.2021, 13:45
Almanya'da Türk aileye saldırı

Solingen kentinde yaşan Sibel İşini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 Ekim Çarşamba günü balkonlarına molotofkokteyli atılarak dairelerinin yakılmak istendiğini söyledi.

İşini, bu saldırıda elinden yaralandığını ifade etti.

31 Ekim Pazar günü balkonlarına bu sefer yumurtalı saldırı düzenlendiğini belirten İşini, can güvenliklerinden endişe duyduklarını söyledi.

İşini, saldırıdan bir gün sonra polisi aradığını ancak polisin kendileriyle ilgilenmediğini belirtti.

Polisin, "Cadılar Bayramı"nı gerekçe göstererek bu tür şeylerin olabileceğini söylediğini aktaran İşini, "Ancak daha bir hafta önce balkonuma atılan molotofkokteyli ile evim yakılmak istendi. Bu kadarı da tesadüf olamaz. Bu olaydan sonra çocuklarımın ve benim korkularımız daha da arttı. Can güvenliğimizden endişe duyuyoruz ve geceleri uyuyamıyoruz ve balkonda nöbet tutuyoruz." diye konuştu.

İşini, saldırı esnasında evlerinde misafirleri olduğunu ve onların da çok korktuğunu kaydetti.

İkinci saldırıyla korkularının arttığını belirten İşini, yetkililerden olayların bir an önce aydınlatılmasını ve saldırılara yönelik önlem alınmasını istedi.

Olay

Solingen'de 20 Ekim'de yerel saatle 02.00 sularında Sibel İşini ve 3 çocuğunun yaşadığı dairenin balkonuna molotofkokteyli atılarak daire yakılmak istenmişti.

Daha sonra polis, olayın faili olan 13 ve 14 yaşındaki iki çocuğu yakalamış ve yaşları küçük olduğu gerekçesiyle serbest bırakmıştı.

Olay sonrası evin yakınlarında üzerine kalemle gamalı haç çizilen bir maske bulunmuş ve saldırıya uğrayan ailece bu maskenin olayla bağlantılı olabileceği ifade edilmişti.

#almanya
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