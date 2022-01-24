Almanya'da İslam Kültür Merkezi'ne saldırı

Halle Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İslam Kültür Merkezi'nin yakınında bulunan iki kişinin silah sesleri duyduğu ve 3 merminin bina cephesine isabet ettiği aktarıldı.

Karşıdaki apartmandan ateş edildiği bilgisi üzerine polis, bir dairede bulunan 2 silaha el koydu. Ev sahibinin siyasi suçlardan kaydı bulunmadığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

"Müslüman düşmanlığı sözlerde kalmıyor"

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Halle’deki camide bulunan inananların bir kez daha saldırıya hedef olduğu belirtildi.

"Allah’a şükür bu kez kimse yaralanmadı. Müslüman düşmanlığı ve ırkçılık sözlerde kalmıyor" ifadelerinin kullanıldığı paylaşımın ardından, şüpheliyi yakalayan Halle polisine teşekkür edildi.