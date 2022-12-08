Almanya'da elektrik krizi

Avrupa'daki enerji krizinin en yoğun yaşandığı Almanya'da elektrik arz durumu ilk kez sıkıntıya girdi.

Baden-Württemberg eyaletine hizmet veren elektrik şirketi, elektrik arzında "gergin bir durum" olduğunu duyurdu.

Salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısında sarıya dönen arz durumu göstergesi, saat 14'te kırmızıya, yani alarm durumuna yükseldi.

Tüketicilere mesaj gönderen şirket, elektrik şebekesindeki durumu sabit tutmak için, "tüketiminizi azaltın" çağrısında bulundu.

"Alarm durumu yeniden yaşanabilir"

Endişe veren kırmızı uyarı seviyesi 1 saat sürdü. Sonra sistem yeniden yeşile döndü.

Şirketten yapılan açıklamada, gergin duruma rağmen elektrik kesintisinin yaşanmadığı belirtildi.

Ancak tüketimin daha artacağı dönemde, benzer bir alarm durumunun yeniden yaşanabileceği uyarısında da bulundu.