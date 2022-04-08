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Almanya Başbakanı Scholz'dan Putin'e çağrı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz 60 yaşın üstündekilere getirilmek istenen aşı yükümlülüğü teklifinin Federal Mecliste yapılan oylamada reddedilmesinden üzüntü duyduğunu söyledi.

Dünya 08.04.2022, 07:54
Almanya Başbakanı Scholz'dan Putin'e çağrı

Scholz eyalet hükûmet temsilcileriyle yaptığı toplantı sonrası Berlin'de parlamentodaki kanun teklifinin reddedilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Elbette çoğunluk olmaması hayal kırıklığına uğrattı. Bundestag'da zorunlu aşılama için yasama çoğunluğu yok. Bu gerçeği dikkate alarak yeni bir çıkış noktası aramalıyız." dedi.

Daha fazla vatandaşı aşı olmaya ikna etmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getiren Scholz, sonbahar başladığında daha iyi bir aşılama oranına sahip olmayı amaçladıklarını belirtti.

- Rusya Devlet Başkanı Putin'e çağrı

Olaf Scholz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna'daki saldırıları sona erdirmesi çağrısını bir kez daha yineleyerek "Bu savaş bir an önce bitmeli. Bir ateşkese ihtiyaç var ve Rusya birliklerini Ukrayna'dan çekmeli" dedi.

Ukrayna'da dramatik ve korkunç bir yıkım olduğuna dikkati çeken Scholz, saldırıların tolere edilmeyeceğini ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Scholz Rusya'ya karşı uygulanması öngörülen beşinci yaptırım paketinin dün başlatıldığını bildirerek "Bu, Rusya'nın kendi geleceğini de mahvettiğini netleştirmeye yardımcı olacak başka bir adım" ifadesini kullandı.

- Ukrayna'dan gelenlere sosyal yardım hakları tanınacak

Başbakan Scholz eyalet temsilcileriyle yaptıkları toplantıda Ukrayna'dan Almanya'ya gelen sığınmacılara hazirandan itibaren sosyal yardım haklarından faydalandırma kararı aldıklarını ifade etti.

Şansölye Olaf Scholz, Ukrayna'dan gelenlerin ülkede eşit şartlarda muamele göreceklerini belirterek mantıklı olanın bu olduğunu kaydetti.

Alınan karara göre savaştan kaçanların daha fazla yardım ve daha iyi sağlık hizmeti alabilecekler. Ayrıca, işgücü piyasasına entegrasyon için daha erken destek alma imkanına kavuşacaklar.

- Eyalet temsilcileriyle alınan kararlar

Rusya'ya yönelik yaptırımların etkin ve tutarlı bir şekilde uygulanması için federal hükûmet, eyaletlerin dahil olduğu bir yaptırım görev gücü oluşturdu.

Ukrayna'dan gelen sığınmacılara Almanya'da derhal çalışma izni verilecek.

Ukraynalı çocukların ve eğitim çağında olanların eğitimlerine devam edebilmeleri ivedilikle sağlanacak. Rusya'dan kaçan bilim adamları ve araştırmacılara yüksek okullarda imkanlar tanınacak.

Enerji arz güvenliğinin sağlanmasının hayati önem taşıması nedeniyle Almanya, Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığın mümkün olduğunca çabuk bir şekilde azaltacak.

Ülkedeki gıda fiyatlarındaki keskin yükselişi azaltmak için yerli gıda endüstrisine ve tarıma stratejik önem verilecek.

Ukrayna'daki savaşın tarım ve gıda endüstrisi üzerinde Almanya'da, AB'de ve tüm dünyada önemli bir etkisi olduğu vurgulanarak Berlin'in, küresel gıda güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla insani yükümlülüklerini yerine getirmek için çaba sarf edeceği bildirildi.

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