Almanya 1030 bronz heykeli geri verecek

Nijerya'nın sömürge öncesi ve kolonyal dönemde kaçırılan yüzlerce eseri, ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde bulunuyor.

Nijerya Ulusal Müzeler ve Anıtlar Komisyonu Genel Müdürü Profesör Abba İsa Tijjani, yurt dışına kaçırılan bu önemli eserlerin iadesi konusunda gelişmeler yaşandığını anlattı.

Almanya'da bulunan Benin Krallığı dönemine ait 1030 heykelin ekim ayında Nijerya'ya iade edileceğini belirten Tijjani, bu eserlerin 1897'de yurt dışına kaçırıldığını ifade etti.

Bunun gibi binlerce eserin yurt dışında bulunduğunu öne süren Tijjani, iade edilen eserlerin, ülkeye yeni müzeler inşa etme ve daha fazla turist çekme fırsatı vereceğini söyledi.