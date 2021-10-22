Alec Baldwin film çekiminde görüntü yönetmenini vurdu

Oscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in film setinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

ABD basınına yansıyan haberlere göre Baldwin, Rust filminde bir sahnenin çekimi sırasında kurusıkı tabancayı ateşledi. Ancak silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmenine hem filmin yönetmenine isabet etti.

YÖNETMEN HASTANEDE

Rust filminin setinde yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) öldü. Filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza (48) ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan Souza'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.

KAZA OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Yetkililerden yapılan ilk açıklamaya göre, olayın kaza olduğu düşüncesi ağırlık kazandı. Ancak polis soruşturmanın devam ettiğini ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı.

Yaşanan olay sonrası yapım şirketi film çekimlerini durdurdu.

BRANDON LEE DE AYNI ŞEKİLDE ÖLMÜŞTÜ

1993 yılında Bruce Lee'nin oğlu Brandon Lee sette ateşli silahla öldürülmüştü. Yapılan araştırma sonucunda polis olayın kaza olduğuna kanaat getirmişti.

Kaynak: NTVSPOR