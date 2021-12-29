Alaska'da bir ilk hava sıcaklığı 19,4 dereceye ulaştı
Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Alaska eyaletinin güneyindeki Kodiak Adası'nda sıcaklık rekoru kırıldı. Bilim insanları bölgedeki iklim değişikliklerin tehlikeli yağışlara neden olacağını tahmin ediyor.
Dünya 29.12.2021, 07:49
Alaska'da olağandışı bir kış sıcaklığı yaşandı. Gündüz sıcaklıklarının 15.5 dereceyi geçmesiyle normalde şiddetli soğuk ve karla geçmesi gereken Aralık ayı, sağanak yağmurlarla geçti.
Alaska İklim Değerlendirme ve Politika Merkezi'nden bilim insanı Rick Thoman, Kodiak ada topluluğunda, bir gelgit göstergesindeki hava sıcaklığının pazar günü 19.4 dereceye ulaştığını ve Alaska'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek Aralık sıcaklığı olduğunu söyledi.
Thoman, daha önceki rekorların Kodiak havaalanında 18.3, Cold Bay'deki Alaska Yarımadası topluluğunda 16.6 derece olduğunu hatırlattı.
Thoman, insanlar için en ciddi sonucun, Alaska'nın iç kısımlarına dökülen büyük miktarda yağış olduğunu söyledi.
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