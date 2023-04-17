Ahmad Jamal hayatını kaybetti

Müzik kariyerinde 60 yılı deviren ABD'li caz piyanisti Ahmad Jamal'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi. 1952 yılında Müslüman olan sanatçının vefatı, Sumayah Jamal tarafından doğrulandı. Sumayah Jamal, ünlü müzisyenin ölüm nedeninin prostat hastalığı olduğunu bildirdi.

Müzik hayatına Frederick Russell Jones adıyla başlayan 1952 yılında Müslüman olup Ahmad adını alan ABD'li caz piyanisti 92 yaşında hayata veda etti. Ölüm haberini doğrulayan kızı Sumayah Jamal, ünlü sanatçının bir süredir prostat hastalığıyla mücadele ettiğini aktardı.

60 yılı aşkın bir süredir müzik sektöründe olan ve üretim yapan Jamal, caz müzik dünyasının temel taşlarından biri olarak tanındı.

Ahmad Jamal, 1994 yılında Ulusal Sanat Vakfı tarafından Caz Ustası seçilmiş 2017’de ömür boyu Grammy ödülüne layık görülmüştü.