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Afrika ülkesinde trafik kazasında 25 kişi öldü

Nijerya’nın Kaduna ve Bauchi eyaletlerinde meydana gelen iki trafik kazasında 25 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Dünya 17.10.2022, 07:39
Afrika ülkesinde trafik kazasında 25 kişi öldü

Kaduna Polis Vekili Garba Lawal, yaptığı açıklamada, Kaduna-Abuja kara yolunda yolcu taşıyan otobüsün bir araçla çarpıştığını belirtti.

Lawal, kazada 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Ulusal Yol Güvenliği Bauchi Koordinatörü Yusuf Abdullahi, Bauchi eyaletine bağlı Alkaleri-Gombe kara yolunda minibüsün kamyonla çarpışması sonucunda 11 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yetkililer, tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

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