Afrika Birliği: Paralı yabancı savaşçılar Afrika'yı terk etmeli

Afrika Birliği (AfB) Siyasi İşler, Barış ve Güvenlik Komiseri Bankole Adeoye, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen AfB Zirvesi kapsamında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Yabancı savaşçıların Afrika'da olağan hale geldiğine dikkati çeken Adeoye, "Paralı yabancı savaşçılar Afrika'yı terk etmeli" dedi.

Adeoye, AfB olarak kıtada faaliyet gösteren yabancı paralı savaşçıların kıtayı terk etmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Ayrıca Adeoye, "Bölgemizin her tarafında terör, şiddet ve radikalleşme artıyor. Bu belalarla baş etmek zorundayız" ifadesini kullandı.

Dönem başkanlığı görevi Senegal'e geçti

Zirvede, her yıl bir ülkenin üstlendiği dönem başkanlığı görevi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e geçti.

Zirvede, Kamerun'daki Anglofon krizi, Mozambik'te terörle mücadele, Etiyopya'daki iç çatışma, Somali'de AfB misyonunun güvenliği yerel güçlere devretmesi, Batı Afrika'daki darbeler, iklim değişikliği ve kıtaya etkileri, Sudan ve Çad'daki geçiş dönemi ve kıtadaki gıda sorunu gibi başlıklar konuşuldu.