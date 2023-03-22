Afganistan'daki depremde can kaybı artıyor

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badakhshan eyaletinde meydana gelen 6.5 büyüklündeki depremden etkilenen Pakistan'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yetkililer, yaralıların çoğunun deprem anındaki panik sırasında yaşanan izdihamlar nedeniyle yaralandığını belirtti.

Pakistan'ın başkenti İslamabad, Lahor, Peşaver, Swabi, Lodhran, DG Khan, Bahawalpur, Skardu, Kohat, Toba Tek Singh, Parachinar, Nowshera ve Khanewal kentlerinde hissedilen deprem nedeniyle bazı binaların çöktüğü ifade edildi.

KOMŞU ÜLKELERDE HİSSEDİLDİ

Afganistan ve Pakistan'ın yanı sıra deprem Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'da da hissedilen depremin en az 30 saniye sürdüğü belirtildi. Söz konusu ülkelerden henüz mal ve can kaybı bildirilmedi.

Afganistan'da 6.5 büyüklüğünde deprem! Ölü ve yaralılar var

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid yaptığı açıklamada, "Ülkenin dört bir yanında sağlık ocakları hazır, illerdeki tüm valilere, sağlık personelinin hazır olması talimatı verildi. Şu ana kadar çok şükür herhangi bir can kaybı veya yaralanma haberi gelmedi" dedi.