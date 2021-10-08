Afganistan'da camiye bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Afganistan'da Sayed Abad bölgesinde bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. İlk alınan bilgilere göre, saldırıda ölü ve yaralılar bulunuyor.
Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde yer alan, Şiilere ait bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde yer alan, Şiilere ait bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kunduz'un Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu ifade eden Mücahid, Taliban güçlerinin bölgeye ulaştığını ve saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.
Yerel yetkililere göre saldırıda en az 5 kişi yaşamını yitirirken 20'den fazla kişi yaralandı.
Görgü tanıklarının intihar eylemi olduğunu belirttiği saldırıyı üstlenen olmadı.
Afganistan'da geçmişte Şiilere yönelik saldırıların çoğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
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