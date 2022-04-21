Afganistan'da camide patlama: 10 ölü, 40 yaralı
Afganistan'ın kuzeyinde Mezar-ı Şerif kentinde bir camide patlama meydana geldi. Patlamada en az 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.
Dünya 21.04.2022, 14:21 21.04.2022, 14:25
Afganistan'ın kuzeyinde Mezar-ı Şerif kentinde bir camide meydana gelen patlamada, en az 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.
Mezar-ı Şerif'teki hastane yetkilisi Dr. Ghavsuddin Enveri, Şiilere ait Sai Doken Camisi'nde meydana gelen patlamanın ardından ölü ve yaralıların ambulanslar ve özel araçlarla hastaneye getirildiğini söyledi.
En az 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Enveri, 40 yaralının tedavi altına alındığını kaydetti.
Görgü tanıkları, olayın intihar saldırısı olduğunu ifade etti.
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