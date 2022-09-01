AFAD'dan Pakistan'daki sel mağdurlarına yardım
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Pakistan'da selden etkilenen bölgelere ihtiyaç sahiplerine yardımlarını ulaştırıyor.
Dünya 01.09.2022, 18:26
AFAD koordinesinde, Sindh eyaletine bağlı Badin şehrinin Piru Lashari bölgesi kırsalında selzedelere yardım dağıtıldı.
Yardım çalışmalarına Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Pakistan ordusu da destek verdi.
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