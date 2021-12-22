Adams'ın yemin töreni iptal edildi
New York Belediye Başkanlığına seçilen Eric Adams, kentte artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 1 Ocak'taki yemin törenini iptal etti.
Dünya 22.12.2021, 08:34
Adams, yaptığı açıklamada, "İnsanları tehlikeli bir ortama sokmak istemiyoruz. Törene ihtiyacım yok." ifadesini kullandı.
Törenin Brookyln'de Kings Theatre'da kapalı bir alanda olması planlanıyordu.
New York Belediye Başkanlığına seçilen ikinci siyahi Amerikalı olan Adams, 1 Ocak'ta görevine başlayacak.
New York'ta Omicron varyantı nedeniyle Kovid-19 vakaları hızla yükselişe geçti.
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