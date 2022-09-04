Acil bir milyon çadır: Ülkenin üçte biri sular altında

Türkiye, sel felaketinden etkilenen Pakistan’a bir yandan insani yardım gönderirken diğer yandan da afet ile ilgili tecrübelerini paylaşıyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve iki bakanlığın bürokratları sel bölgesine çıkarma yaptı. Yeni Şafak’ın da yer aldığı heyette, sel bölgelerinde öncelikli olarak geçici çözüm ardından kalıcı çözüm formülleri yetkililer tarafından masaya yatırıldı.

SANAYİ AKSADI

Pencap, Karaçhi, Belucistan ve Sind eyaletlerinin büyük bir kısmının sular altında kaldığı gözlemlendi. Evlerini kaybedenler, kuru bir yer bulamadıkları için yol kenarlarında konaklamak zorunda kalıyorlar. Karaçhi’nin bir diğer özelliği de sanayi kenti olması. Selden dolayı bölgede sanayi faaliyetleri aksıyor. Bazı bölgelerde İSİ yağmur sularının şehirlerdeki yapıların üç beş metre üzerine çıktığı görüldü.

Pakistan yetkililerinin öncelikli talebi çadır. Bu kapsamda 1 milyonun üzerinde çadır ihtiyacı olduğu konuşuldu. Türkiye, çadır ihtiyacının karşılanması için Pakistan’a bir çadır üretim merkezinin kurulması yönünde öneride bulundu. Türkiye bölgeye şu ana kadar 10 bin çadır sevk etti. 10 bin çadırı da Pakistan’dan tedarik etmeye çalışıyor. Pakistan yönetimi bu zamana kadar 180 bin çadırı mağdur olan vatandaşlara ulaştırdı.

SAĞLIK TİMİ İSTENDİ

Bölgeden edindiğimiz izlenimlerden bir diğer önemli konusu ise sağlık. Bu konuda da hızlı adımların atılması gerekiyor. Pakistan hükümeti, salgın hastalıkların önüne geçmek için çalışmalarına başladı. Yine sağlık alanında da Türkiye’den sağlık timi, sahra hastanesi ve test laboratuvarlarının sağlanması konusunda destek talebinde bulundu.

ÜÇTE BİRİ SULAR ALTINDA

Şiddetli yağışlar sebebiyle ülkenin üçte biri sular altında kaldı. Felaketin bilançosu her geçen gün artıyor. 1 milyon 172 bin 549 evin hasar gördü, 733 bin 488 çiftlik hayvanının telef oldu, yağışlardan yaklaşık 34 milyon kişi etkilendi.

UYARI FELAKETİ ÖNLEDİ

Bölgede 526’sı erkek, 244’ü kadın, 416’sı çocuk olmak üzere bin 186 kişi hayatını kaybederken, 642 erkek, 265 kadın ve 203 çocuk olmak üzere 4 bin 896 kişi de yaralandı. Bölgede en çok can kaybı Sindth eyaletinde yaşandı. 154 erkek, 74 kadın ve 182 çocuk öldü. Yerel yönetimler muson yağmurlarından önce vatandaşlara uyarılarda bulunmuşlar. Bu uyarılar sayesinde can kaybının büyümesinin engellendiği belirtildi.

Hızlı hareket etmeliyiz

Sel felaketinin yaşandığı Pakistan’da incilemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Batanı Süleyman Soylu yurda döndü. Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla yardım kampanyasını başladı. Belediyelerimiz şu an seferlik içerisinde. En kısa sürede Pakistanlı kardeşlerimize gerekli ekipman desteği sağlayacağız” dedi

ÜMİTSİZLİK VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı incelemeler sonrasında şu açıklamayı yaptı: “Gördüğümüz tablo şu, biraz daha hızlı hareket etmemiz lazım. Çünkü insanlarda büyük bir ümitsizlik var. Bir Müslüman, bir insan, bir kardeş olarak herkesten istirhamımız, burayı yalnız bırakmamaktır. Çünkü karşı karşıya kaldığımız tabloyu şöyle özetleyebilirim, bu bir afet değil, bu bir tufan. Yani insanlar tufanın altında kalmışlar."

11. uçak da ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan insani yardım malzemelerinin selden zarar gören dost ve kardeş ülke Pakistan'a ulaştırılması çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, yardım malzemesi taşıyan 11'inci uçak Pakistan'a ulaştı.