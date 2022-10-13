Abdullatif Reşid, Irak'ın yeni cumhurbaşkanı oldu

Irak’ta Cumhurbaşkanlığı makamına bağımsız olarak adaylığını koyan Abdullatif Muhammed Cemal Reşid seçildi.

Irak Meclisi’nde yapılan oturumunun ikinci turunda 162 oyla ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Reşid oldu.

329 sandalyeli Meclis'teki ikinci tur oturumuna 269 vekil katılarak oy kullandı. Geçerli oyların 162'sini alan Reşid, Meclis’te yemin ederek görevine başladı.

Reşid, ikinci oturumda Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) adayı eski Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile yarışıyordu.

Yeni Cumhurbaşkanı'nın Şii Koordinasyon Çerçevesi’nin Başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’ye hükümeti kurma görevi vermesi bekleniyor.

Koordinasyon Çerçevesi, Meclis’in en büyük grubu olarak Sudani’yi Başbakanlığa aday olarak göstermişti.

Abdullatif Muhammed Cemal Reşid kimdir?

KYB üyesi olan 1944 doğumlu Reşid, Irak Su Kaynakları Bakanlığı ve eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin Müsteşarlık görevini yürütmüştü.