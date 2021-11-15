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ABD’nin 2 yıldır gizlediği katliam

ABD’nin 18 Mart 2019’da Suriye’nin Bağuz bölgesinde DEAŞ’lı diyerek kadın ve çocukları hedef aldığı ortaya çıktı. 64 sivilin öldüğü katliam 2,5 yıl gizlendi. New York Times, kalabalığın üzerine F-15E savaş uçaklarıyla 2 tondan fazla bomba bırakıldığını yazdı. Savaş suçunu gösteren belgeler ise sümen altı edildi.

Dünya 15.11.2021, 08:31
ABD’nin 2 yıldır gizlediği katliam

ABD’nin 2019 yılında, Suriye’de DEAŞ’a karşı yürüttüğünü iddia ettiği operasyonlar sırasında, kadın ve çocuklardan oluşan 64 kişilik sivil gruba hava saldırısı düzenlediği ortaya çıktı. Amerikan New York Times (NYT) gazetesinde yer alan haberde, ABD Hava Kuvvetleri’nin, 18 Mart 2019’da Suriye’nin Bağuz bölgesinde kadın ve çocukları hedef aldığı belirtildi. Haberde, ABD insansız hava araçlarıyla yeri tespit edilen grubun üzerine daha sonra F-15E tipi savaş uçaklarıyla 2 tondan fazla bomba bırakılması sonucu yaşamını yitiren 80 kişiden 64’ünün sivil olduğu vurgulandı.

DOSYALARA SÜMEN ALTI

Bağuz saldırısı, DEAŞ’a karşı savaş sırasında en büyük sivil kaybın verildiği olaylardan biriydi ancak ABD ordusu tarafından hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı. Askeri yetkililer, neredeyse her adımda, soruşturulması gereken bu savaş suçunu gizledi. Ölü sayısı küçümsendi, belgeler sümen altı edildi, raporlar ertelendi ve olay gizlilik sınıfına alındı. Patlama alanı da ABD liderliğindeki koalisyon güçleri tarafından buldozerlerle düzlendi.

MEŞRU MÜDAFAAYMIŞ!

NYT’nin haberine göre, aylar süren gizli belge ve raporların incelenmesi sonucu saldırının ayrıntılarına dair bulgular ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’na (CENTCOM) gönderildi. Bunun üzerine saldırıyı ilk kez kabul ederek 80 kişinin yaşamını yitirdiğini duyuran CENTCOM, söz konusu operasyonda 16 DEAŞ savaşçısı ile 4 sivilin öldürüldüğünü belirtti. Diğer 60 kişinin, “DEAŞ’ın kontrolündeki bölgelerde kadın ve çocukların bazen silaha sarılmaları nedeniyle sivil olup olmadıklarının bilinmediğini” iddia eden Komutanlık, “meşru müdafaa” diyerek katliamı savundu.

NE İLK NE DE SON

Amerikan ordusu, Afganistan’dan çekilme sürecinde de “içerisinde DEAŞ militanlarının bulunduğu” iddiasıyla Kabil Havaalanı yakınlarındaki bir eve saldırı düzenlemişti. 29 Ağustos’ta gerçekleştirilen saldırıda aynı aileden 7’si çocuk 10 Afgan sivil hayatını kaybetmiş, ölenlerin ise DEAŞ’la bağlantılarının olmadığı ortaya çıkmıştı. CENTCOM da yaşamını yitirenlerin “tamamen sivil vatandaşlar” olduğunu itiraf etmişti.

#deaş
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