ABD'li ve İngiliz diplomatlardan Türkiye'ye teşekkür

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Twitter'da Ukrayna'dan ayrılan ilk tahıl yüklü geminin İstanbul Boğazı'ndan geçtiği esnada ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğundan çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Türkiye'ye hayati öneme sahip tahılların Ukrayna'dan güvenli geçişini sağlayan etkili diplomasisi için minnettarız." ifadelerini kullandı.

Başkonsolosluğun Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise, "Yük gemisi Razoni’nin İstanbul’a gelişini, küresel gıda güvenliği krizinin etkilerini azaltma yolunda hayati bir adım olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Tahıl ürünlerinin Ukrayna’dan küresel pazarlara güvenle girmesine yönelik diplomatik girişimlerinden dolayı Türkiye’yi kutlarız." ifadeleri yer aldı.

Bu paylaşım, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği resmi hesabından da yeniden paylaşıldı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ajay Sharma ise Twitter'dan video mesaj paylaşarak tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna'dan hareketinin ardından İstanbul'a ulaştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ancak (Birleşmiş Milletler) BM ve Türkiye'nin geçen ay İstanbul'da imzalanan anlaşmayla sonuçlanan diplomatik çabaları sayesinde mümkün oldu. Biz bu anlaşmaya Birleşik Krallık olarak büyük önem ve destek veriyoruz. Bu diplomatik başarı, gıda güvenliğine yönelik tehdidi ortadan kaldırmak ve Ukrayna'ya tahıl ablukasını sona erdirmek için gerçekten çok önemli. Bu yüzden Başbakanım Boris Johnson ve Dışişleri Bakanı Liz Truss, Türk hükümetine teşekkür ettiler. Ben de bu teşekkürlere katılıyorum ve Türkiye'yi tebrik ediyorum. Bu geminin ve takip edecek diğerlerinin güvenli geçişini umuyorum. Bu tahıl anlaşmasının başarılı olması dünyanın çıkarıdır ve Birleşik Krallık olarak anlaşmanın uygulanmasına destek vermeye devam edeceğiz."