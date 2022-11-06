banner38

ABD'deki Türk silah fabrikası için geri sayım

Canik markasıyla dünyanın önde gelen ateşli silah üreticisi haline gelen Samsun Yurt Savunma, ABD'de gelecek yıl faaliyete başlayacak fabrikayla yurt dışı pazarlara ilişkin hedeflerini büyütecek.

Dünya 06.11.2022, 16:17 06.11.2022, 17:16
ABD'deki Türk silah fabrikası için geri sayım

Samsun Yurt Savunma Genel Müdürü Utku Aral, ABD Florida'da kurulan silah fabrikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'deki fabrika inşaatının Şubat 2023'te tamamlanacağını ifade eden Aral, mart ayında makine yerleşimi gerçekleştirileceğini, muhtemelen ikinci çeyrekte üretimlerin başlayacağını söyledi.

Aral, "İnşaat kapsamında zemin betonu ve duvarları tamamlandı. Çatısı kurulum aşamasında. Akabinde tasarıma uygun ofis, havalandırma, tesisat ve bilgi teknoloji altyapısı tamamlanacak. Tüm makine ve ekipmanların siparişi verilmiş, otomasyon planlaması yapılmış ve yüzey prosesleri için gerekli tesis yatırımları gerçekleşmiş durumda." dedi.

Fabrikanın üretim kapasitesine ilişkin de bilgiler veren Aral, şöyle konuştu:

"Fabrikada, 2023 yılında toplam aylık kapasite ilk etapta 8 bin, daha sonra kademeli şekilde aylık 15 bine çıkacak şekilde planlama yapıldı. Makine parkuru buna göre seçildi. Üretimde, 3 vardiya 24 saatlik çalışma temposuna ulaşıldığında, aylık 25 bin adetlik kapasiteye ulaşmış olacağız. Bu fabrikada sadece mikro kompakt dediğimiz ABD'ye ithalatı mümkün olmayan ve ABD'de üretilmesi gereken ürünler olacak. Ürünlerin ABD yapımı olması için gerekli ABD yapımı parçaların haricindeki tüm ham madde ve parçalar Türkiye'den temin edilecek."

ABD'deki ihaleler için engel kalmayacak

ABD pazarının sadece Canik için değil, bütün dünyadaki önde gelen silah üreticileri için en büyük pazar olduğunu vurgulayan Utku Aral, şunları kaydetti:

"ABD sivil pazarı, dünyada hiçbir ordunun veya kolluk kuvvetin alamayacağı kadar yüksek adette pazar payına sahip. Bu yüzden ABD bizim için çok değerli bir pazar ve ABD'de bulunan geniş kullanıcı portföyü de bizim için çok değerli. Portföy içerisinde her türlü kullanıcı mevcut. Bunlar taktik, spor, ev ve kişisel güvenlik amaçlı kullanıcılar. Mesela dinamik parkur atıcılığı, fabrikasyon üretimde 9 milimetre olarak yakın zamanda olimpik bir branş olacak. Ayrıca gelecekte, 2018 yılında performans ve fiyat puanlamasında kazandığımız ama ABD üretimi olmamamız sebebiyle kaybettiğimiz ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği gibi ABD'nin büyük ihalelerini kaybetmeyeceğiz. Florida'daki fabrikamızla böyle bir durumun tekrar yaşanmamasını sağlamış olacağız. Ayrıca gelecekte 12.7, 20 ve 30 milimetre gibi Avrupa kıtasında üretmekte olduğumuz ürünlerin ABD'de de üretilme imkanı sağlanmış olacaktır."

"Türkiye'de yaptıklarımızı ABD'de yapacağız"

ABD'de gerçekleştirdikleri yatırımın entegre bir tesis yatırımı olması dolayısıyla firma için çok önemli olduğunu dile getiren Aral, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu projemizle bugün Türkiye'de ne yapıyorsak bire bir aynısını ABD'de yapabiliyor olacağız. Bunun paralelinde 2022 yılı başında İngiliz top üreticisi AEI Systems firmasını satın alma hususu çok önemli bir projedir. AEI Systems alımı ile firmamızın uzun zamandır planladığı orta kalibre yani 20 ve 30 milimetre topların üretimi hedefine ulaşmış oldu. Alım için görüşmelerimiz 2019 yılında başladı ama pandemi dolasıyla 2 sene gecikti. Bilindiği üzere İngiltere'de pandemi çok ağır yaşandığı için denetim sürecini yürütmekte zorlandık. Geldiğimiz noktada sürecin tamamlanması için İngiltere'nin izni süreci var. Bu yatırım ile orta kalibre alanına girmemiz yanında, Unirobotics şirketimizde gerçekleştirdiğimiz uzaktan kumandalı ve stabilize sistemlerin silah portföyünü de geliştirmiş olacağız. Her zaman olduğu gibi yine hedefimiz ihracat pazarları olacak."

Kaynak: AA
Yorumlar (0)
banner35
22
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Galatasaray 12 24
3. Başakşehir 11 23
4. Adana Demirspor 12 23
5. Kayserispor 13 23
6. Beşiktaş 13 22
7. Trabzonspor 11 21
8. Konyaspor 12 20
9. Antalyaspor 12 16
10. Alanyaspor 13 16
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kasımpaşa 13 15
13. Karagümrük 12 12
14. Ankaragücü 12 12
15. Giresunspor 12 12
16. Sivasspor 12 10
17. Hatayspor 11 10
18. İstanbulspor 12 8
19. Ümraniye 12 6
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 24
2. Bodrumspor 11 21
3. Keçiörengücü 11 21
4. Boluspor 11 19
5. Manisa FK 11 19
6. Rizespor 11 18
7. Pendikspor 11 18
8. Samsunspor 12 18
9. Bandırmaspor 11 15
10. Sakaryaspor 12 15
11. Göztepe 11 15
12. Adanaspor 12 14
13. Tuzlaspor 11 12
14. Altay 12 12
15. Altınordu 10 12
16. Ö.K Yeni Malatya 12 10
17. Erzurumspor 11 10
18. Gençlerbirliği 11 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 34
2. M.City 13 32
3. Newcastle 14 27
4. Tottenham 13 26
5. M. United 13 23
6. Brighton 13 21
7. Chelsea 13 21
8. Fulham 14 19
9. Crystal Palace 13 17
10. Liverpool 12 16
11. Brentford 14 16
12. Leeds United 13 15
13. West Ham United 14 15
14. Aston Villa 14 15
15. Leicester City 14 14
16. Everton 14 14
17. Bournemouth 14 13
18. Southampton 14 12
19. Wolves 14 10
20. Nottingham Forest 14 10
Takımlar O P
1. Barcelona 13 34
2. Real Madrid 12 32
3. Atletico Madrid 13 24
4. Real Betis 12 23
5. Osasuna 13 23
6. Real Sociedad 12 22
7. Athletic Bilbao 13 21
8. Villarreal 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Real Valladolid 13 17
11. Valencia 12 15
12. Getafe 13 14
13. Girona 13 13
14. Mallorca 12 13
15. Almeria 13 13
16. Espanyol 13 12
17. Celta Vigo 13 11
18. Cadiz 13 11
19. Sevilla 12 10
20. Elche 13 4
banner23