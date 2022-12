ABD'deki soğuklar 37 can aldı

ABD’de ‘yüzyılın fırtınası’ olarak isimlendiren kar fırtınasında can kaybı artıyor. Son olarak New York’un Erie İlçesinde ölenlerin sayısının 37’ye yükseldiği açıklandı. Fırtınanın en çok etkilediği ilçelerden biri olan Buffalo’da ise ölü sayısı 25. Önümüzdeki günlerde artan sıcaklıkların karı eritmesi ile daha fazla kurbanın ortaya çıkması bekleniyor. Buffalo Belediye Başkanı Byron Brown acı tabloyu “Kar yığınları içinde ölen insanlarımız var. İnsanlar sokakta yürürken, evlerinde ve arabalarında hayatlarını kaybettiler” sözleri ile anlattı. Öte yandan Kar fırtınasının onlarca can aldığı ABD’nin şimdi de yağmacılarla başı dertte. İnternete düşen görüntülerde mahalle sakinleri ve işletme sahiplerinin ellerinde sopalar ve silahlarla sokaklarda nöbet tuttuğu görülürken, hırsızların dükkanları harap ettiği görüldü.

Öte yandan ülke dondurucu soğuklarla baş etmeye çalışırken, ABD Başkanı Joe Biden’ın yılbaşı tatili için ortalama sıcaklığın 30’lu derecelere yaklaştığı Karayip adalarına gitmesi, eleştirilere sebep oldu.