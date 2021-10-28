ABD'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları düşmüyor
Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'de son 24 saatte 2 bin 359 kişi daha yaşamını yitirdi.
Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 88 bin 930 artışla 45 milyon 705 bin 87 oldu.
Ülke genelinde virüse bağlı can kaybı sayısı 741 bin 242'ye ulaştı.
Ülkede California, 4 milyon 854 bini aşkın Kovid-19 vakasıyla ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 224 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 678 binden fazla vakayla Florida izledi. 71 bini aşkın can kaybıyla da ilk sırada California yer alırken ölü sayısı Texas'ta 70 bini, Florida'da 58 bini geçti.
ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 79,7'sine en az bir doz, yüzde 69,1'ine iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 7,6'sına ise takviye doz yapıldı.
Ülkede 220,9 milyondan fazla kişiye ilk doz, 190,9 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 14,4 milyondan fazla kişiye ise takviye dozu aşı yapıldı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
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|20
|3. Beşiktaş
|10
|20
|4. Alanyaspor
|10
|20
|5. Fenerbahçe
|10
|19
|6. Karagümrük
|10
|18
|7. Konyaspor
|10
|17
|8. Galatasaray
|10
|17
|9. Altay
|10
|15
|10. Adana Demirspor
|10
|13
|11. Başakşehir
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|10
|12
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|10
|12
|14. Sivasspor
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|11
|15. Kayserispor
|10
|11
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Antalyaspor
|10
|9
|18. Göztepe
|10
|8
|19. Kasımpaşa
|10
|6
|20. Rizespor
|10
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|10
|24
|2. Ankaragücü
|10
|24
|3. Eyüpspor
|10
|20
|4. Erzurumspor
|10
|19
|5. Bandırmaspor
|10
|18
|6. Kocaelispor
|9
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Gençlerbirliği
|9
|14
|9. Samsunspor
|9
|12
|10. Boluspor
|9
|11
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|9
|21
|3. Man City
|9
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. Brighton
|9
|15
|6. Tottenham
|9
|15
|7. M. United
|9
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Leicester City
|9
|14
|10. Arsenal
|9
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|9
|12
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|11
|24
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Sevilla
|10
|21
|4. Real Betis
|11
|21
|5. Rayo Vallecano
|11
|19
|6. Atletico Madrid
|10
|19
|7. Osasuna
|11
|19
|8. Athletic Bilbao
|10
|17
|9. Barcelona
|10
|15
|10. Espanyol
|11
|14
|11. Valencia
|11
|13
|12. Mallorca
|11
|13
|13. Villarreal
|10
|12
|14. Celta de Vigo
|11
|10
|15. Elche
|11
|10
|16. Deportivo Alaves
|10
|9
|17. Granada
|10
|8
|18. Cádiz
|11
|8
|19. Levante
|11
|6
|20. Getafe
|11
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