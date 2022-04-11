ABD'de korkutan patlama
ABD'nin New York kentinin ünlü Times Meydanı'nda şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlama sonrası insanlar büyük panik yaşadı. Yerel yetkililer patlamanın rögarda meydana geldiğini bildirdi.
Dünya 11.04.2022, 07:34 11.04.2022, 07:54
New York'un ünlü Times Meydanı'nda duyulan patlama sesleri büyük paniğe neden oldu.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, patlama sesi duyulduktan sonra panik halinde koşan insanlar görüldü.
Polis patlamanın olduğu bölgeyi kordon altına aldı.
Kablo arızası nedeniyle rögarda patlama meydana geldiğini belirten yerel yetkililer olayda kimsenin yaralanmadığını, maddi hasar meydana gelmediğini v e herhangi bir elektrik kesintisi yaşanmadığını duyurdular.
Yetkililer ekiplerin olay bölgesinde çalışmalarını sürdürdüğünü de ifade ettiler.
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