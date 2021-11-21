ABD ve Rusya'dan 'Venüs misyonu' için ortaklık

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Genel Müdürü Dmitriy Rogozin, Rusya ve ABD’nin Venüs araştırmalarıyla ilgili ortak misyon konusunda anlaşma yaptıklarını duyuran Rus medyasına açıklama yaptı.

Rus medyasına yaptığı açıklamada Rogozin şu sözlere yer verdi:

''Venüs’ün, sadece Sovyet araçlar indiği için ‘Rus gezegen’ olarak görüyoruz. Başka da hiçbir ülke, atmosfer yerine kelimenin tam anlamıyla cehenneme sahip olan bu gezegene araç göndermedi. 2029’da Rus Gezegen’e ‘Venera-D’ otomatik istasyon göndermeyi planlıyoruz. Amerikalılarla Venüs’e ortak misyonla ilgili anlaştık.

'ABD VE NATO UZAYA SİLAH ÇIKARIYOR'

Bizi endişelendirmemesi mümkün olmayan bir konu var. Bu, uzayın silahlandırılması. Son onlarca yıl boyunca ABD ve NATO’daki müttefiklerinin uzaya, silah taşıma potansiyeline sahip gönderdikleri her aracı takip ediyoruz. Askeri uzay anlamında Rusya, hiçbir ülkeden geri kalmıyor.''

'UYDUSAVAR SİLAHA İHTİYACIMIZ VAR'

Rusya’nın, son zamanların tartışma konusu olan uydusavar silah alanındaki çalışmalarını da değerlendiren Rogozin şu eklemeleri yaptı:

''Modern savaşların temassız olacağını anlıyoruz. Geleceğin savaşları uzaydan başlayacak. Uzayda kendimizi korumayı bilmeliyiz. Bu yüzden uydu savar silah, sahip olmamız gereken bariz olan bir şey.''

'TEST SIRASINDA ESKİ BİR UYDU İMHA EDİLMİŞTİ'

Sputnik'te yer alan habere göre, daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'da yeni geliştirilen bir sistemin testi sırasında uzayda bulunan eski bir uydunun başarıyla imha edildiğini duyurmuştu. Şoygu, uzayda oluşan parçaların uzay faaliyetleri için hiçbir tehdit oluşturmadığını kaydetmişti.

Şoygu'nun uzay faaliyetleri ile ilgili ifadelerine ilişkin Rogozin ise şunları söyledi:

''Bu parçaları takip ediyoruz. Savunma Bakanlığı ile bu konuda bilgi alış verişi yapıyoruz. Bu parçalar Uluslararası Uzay İstasyonu için tehdit oluşturmuyor.''