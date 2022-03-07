ABD ve AB, Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı konuşuyor
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıkladı.
Dünya 07.03.2022, 08:46
Amerikan NBC kanalında yayımlanan "Meet the Press" programına katılan Blinken, enerji fiyatlarının arttığı günlerde Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını ele aldıklarını söyledi.
Blinken, "Rusya'nın ülkelerimize petrol satışını yasaklamayı Avrupalı ortaklarımızla aktif bir şekilde tartışıyoruz. Ancak aynı zamanda küresel petrol arzını istikrarlı şekilde sürdürme konusunu da görüşüyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Brent petrol 130 doları geçti
Bu sabah 122,79 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, gün içinde 139 doların üzerine çıktı. Daha sonra gerileyerek, TSİ 02.55 itibarıyla yüzde 10,13 artarak 130,08 dolardan işlem gördü.
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