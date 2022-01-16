ABD üssüne roketli saldırı
Suriye'de Amerikan güçlerinin konuşlandığı bölgeye saldırı düzenlendi. Roketli saldırıda bölgede hasar oluştu.
Dünya 16.01.2022, 12:59
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da ABD güçlerinin konuşlandığı Yeşilköy bölgesinin çevresi, gece geç saatlerde roket atışlarıyla hedef alındı.
Saldırıda can kaybı veya yaralanan olmadı. Hedef alınan Yeşilköy bölgesinin çevresinde ise hasar meydana geldi. ABD güçleri, roketlerin atıldığı yöne topçu ve roket atışları yaptı.
Saldırıya hedef olan Yeşilköy'de ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait konutların yanı sıra silah depoları bulunuyor.
Suriye'deki ABD üslerine 4 ve 5 ocak'ta da saldırı düzenlenmişti.
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