ABD, Rusya'yı GPS'ten ayırabilir
Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos'un Başkanı Dmitry Rogozin, ABD'nin yaptırımların bir parçası olarak Rusya'yı GPS uydu navigasyon sisteminden çıkarabileceğini söyledi.
Dünya 21.03.2022, 08:45
Roscosmos'un Başkanı Dmitry Rogozin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin yaptırımların bir parçası olarak Rusya'yı GPS uydu navigasyon sisteminden çıkarabileceğini söyledi.
Rogozin, “ABD'nin şu anda yaptırımlar çerçevesinde Rusya'yı GPS'den ayırma olasılığını düşündüğünü biliyor musunuz? Bunu biliyor musun? yapmazsın. Ancak böyle bir seçeneğin değerlendirildiğini söyleyebilirim” dedi.
Rusya'nın her akıllı telefona bağlanan ve çalışmaya devam eden kendi GLONASS konumlandırma sistemine sahip olması nedeniyle halka panik yapmama çağrısında bulunan uzay şefi, henüz resmi bir açıklama yapılmadığını söyledi.
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