ABD-Rusya hattında kriz büyüyor! Rusya, ABD'li üst düzey diplomatı kovdu

Dünyanın gözü kulağı haftalardır Ukrayna - Rusya sınırında. Diplomasi için umutları yeşerten açıklamalar ile barış ihtimali yeşerirken Rus basınından krizi yeniden en yüksek seviyeye çıkartacak bir iddia geldi.



RUSYA ABD BÜYÜKELÇİ YARDIMCISINI SINIR DIŞI ETTİ



Rus Basını, Rusya'nın ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman'ı sınır dışı ettiğini yazdı. Washington'ın da Rus Büyükelçi yardımcısını sınır dışı etmesi bekleniyor.



HAVAN TOPLARIYLA SALDIRI

Öte yandan Rus basını Ukrayna'nın ateşkesi ihlal ederek bağımsızlığını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki dört bölgeye havan toplarıyla saldırdığını duyurdu.

Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'ne göre, Ukrayna ordusu Perşembe günü saat GMT 02:30'da (TSİ 5:30) Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki dört bölgeye havan topları ve el bombaları ile saldırdı.