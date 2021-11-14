ABD'nin Michigan eyaletinde uçak düştü
ABD'nin Michigan eyaletinde, Beaver Adası'nda küçük bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Dünya 14.11.2021, 11:27 14.11.2021, 11:35
Emniyet yetkilileri, bir banliyö uçağının, Michigan Gölü'nde bulunan Beaver Adası'ndaki havaalanında düştüğünü duyurdu.
Yetkililer, düşen uçaktaki 5 kişiden 4'ünün yaşamını yitirdiğini kaydetti.
ABD Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, çift motorlu uçağın, Charlevoix kasabasından kalktığı belirtildi.
Kazanın nedeninin bilinmediği ifade edilen açıklamada, ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu tarafından yürütülecek soruşturmada, kazanın nedeninin araştırılacağı aktarıldı.
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