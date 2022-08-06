ABD'nin Hiroşima'ya atom bombası atmasının 77. yılı
İkinci Dünya Savaşı'nın Pasifik muharebelerinde ABD'nin 6 Ağustos'ta Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atmasının üzerinden 77 yıl geçti.
Dünya 06.08.2022, 11:53
Hayatını kaybeden 70 bin kişi anısına düzenlenen anma töreninde barışın sembolü olan güvercinler havaya bırakıldı.
Törene Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı.
200 bin insanın ölümüne neden oldu
İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin B-29 tipi uçağı 6 Ağustos 1945 sabahında `küçük çocuk` (little boy) adlı bombayı Hiroşima'ya bıraktı.
Hiroşima'nın yüzde 70'ini yok eden uranyum katkılı bomba, merkezinde 3 bin santigrat derece ısı oluşturdu.
Bomba 1,5 kilometre çapındaki alanda her yeri dümdüz etti ve ilk aşamada 80 bin, 1945 yılının sonuna doğru ise yaklaşık 200 bin insanın ölümüne neden oldu.
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