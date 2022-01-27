ABD'liler performansını beğenmedi: Biden'a destek yüzde 41'e geriledi

ABD Başkanı Joe Biden'a anketlerden kötü haberler geliyor. Bu kez ülkenin en güvenilir araştırma merkezlerinden Pew anketi Biden'ın popülaritesinin eridiğini ortaya koydu.

Ankete göre, Biden'ın başkanlık performansını onaylayanların oranı yüzde 41'e geriledi.

Daha da kötüsü Başkan'ın kendi partisi olan Demokratların yalnızca yüzde 37'si başkanlık performansını güçlü şekilde onayladığını belirtti.

Anketin öncekiler ile arasında dikkat çeken fark ise siyahların görüşünde ortaya çıktı. Eylül'deki ankette siyah Demokratların yüzde 67'si Biden'a güçlü destek verirken, bu oran son ankette yüzde 60'a düştü.

Göçmenlerin umutla başkan olmasını beklediği Biden'ın popülaritesi Hispanikler arasında yüzde 52'ye, Asyalılar arasında ise yüzde 55'e geriledi.