ABD liderliği bırakmıyor

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1117 artışla 796 bin 765'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 169 bin 278 artışla 49 milyon 833 bin 784'e çıktı.

Son 24 saatte 1117 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı 796 bin 765 olarak kayıtlara geçti.

California 5 milyon 153 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 385 bin vakayla Teksas ve 3 milyon 754 bin vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 75 bin 247 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Teksas'ta 74 bin 555’e ulaştı, Florida'da ise 62 bin 26 oldu.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 76’sına en az bir doz, yüzde 64,5’ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 25,7'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 238 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 200 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 51 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.