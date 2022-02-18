ABD'li üst düzey yetkiliden BAE ve Suudi Arabistan'a ziyaret
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü McGurk, Suudi Arabistan ve BAE'yi ziyaret etti. McGurk, iki ülkenin de ABD'nin terörle mücadelesine destek vereceklerini vurguladı.
Dünya 18.02.2022, 07:51 18.02.2022, 08:54
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne yaptığı yazılı açıklamada, Brett McGurk'ün bu hafta BAE ve Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiğini söyledi.
McGurk'ün ziyaretinde her iki ülkeye de İran destekli İHA ve füze saldırılarına karşı toprak bütünlüklerinin savunulması için ABD'nin elinden gelen tüm desteği vereceğini belirten Horne, McGurk'ün temaslarında her iki ülkeyle devam eden askeri ve diplomatik ilişkilerin ele alındığını vurguladı.
Horne, McGurk'ün Yemen'de Birleşmiş Milletler önderliğindeki bir çabayla savaşın bitirilmesi ve Husilere karşı ortak baskı uygulanması gerektiğini dile getirdiğini açıkladı.
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