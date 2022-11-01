ABD'li rapçi Takeoff öldürüldü

Migos adındaki hip-hop grubunun üyelerinden 28 yaşındaki ABD'li rap şarkıcısı Takeoff, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Migos grubundan arkadaşı Quavo ile oyun oynarken çıkan tartışmada başına yakın bir bölgeden vurulan Takeoff’un olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Saldırıda yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

8 Haziran 1994’te Houston’da dünyaya gelen Takeoff, müzik kariyerine 2008 yılında başlamış, kendisi gibi rapçi arkadaşları Quavo ve Offset ile Migos grubunu oluşturmuş, grupla birlikte toplam 5 stüdyo albümüne imza atmıştı.