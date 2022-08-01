ABD'li komedyen hayatını kaybetti

Carroll'un kızı Kerry Karsian, ünlü komedyenin Cumartesi günü Cape Cod'daki (Massachusetts) evinde zatürreden hayatını kaybettiğini açıkladı.

95 yaşındaki Amerikalı komedyen ve aktris Patricia Ann Carroll vefat etti. Ünlü komedyenin acı haberini kızı Kerry Karsian duyurdu.

Carroll'ın diğer kızı aktris Tara Karsian da Instagram'dan yaptığı paylaşımla annesinin vefatını doğruladı ve hayranlarından "Bugün (ve her gün ileriye doğru) her şeye kısık bir kahkaha atarak" annelerini onurlandırmalarını istedi.

Pat Carroll, iki kızı ve bir torunu ile birlikte yaşıyordu.

Pat Carroll kimdir?

Carroll, TV ve filmde yetmiş yıl öncesine dayanan, Password ve Mary Tyler Moore Show gibi ikonik oyun şovlarında ve sitcom'larda yer aldı. Eskiz-komedi tiyatrosu, özellikle Gertrude Stein hakkında görevlendirdiği tek kişilik bir gösterideki performansıyla sahnede beğeni topladı.

1957'de, skeç-komedi TV şovu Caesar's Hour'daki çalışmasıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Emmy ödülü kazandı.

1980'de Drama Desk ve Outer Critics Circle ödüllerinin yanı sıra oyunun kaydı için en iyi konuşulan kelime kategorisinde Grammy ödülü verildi.

Carroll, 1989'da Disney animasyon filmi Küçük Deniz Kızı'nda Ursula'yı seslendirdi ve büyük beğeni topladı.