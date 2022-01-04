ABD kara teslim! ABD Başkanı Joe Biden mahsur kaldı
Geçen hafta ABD’nin batı kıyısında etkili olan kar, doğu yakasına doğru ilerledi. Tipi nedeniyle uçuşlar iptal ediliken başkent Washington'da eğitime ara verildi. Kar fırtınasından Washington'a dönen ABD Başkanı Joe Biden da nasibini aldı. Biden yarım saat uçağından çıkamadı.
Tipi yüzünden uçağından inemeyen Biden ve ekibi, 30 dakika uçakta bekledi.
Alınan önlemlerin ardından Biden uçağından inebildi.
ABD Başkanı, Andrews Hava Kuvvetleri Üssü`nden Beyaz Saray`a arabayla gitti.
Uçuşların yarısından fazlası ertelendi
Sert hava koşulları başkent Washington`daki resmi kurumları da kapatmaya zorladı. Bölge genelinde eğitime ara verildi.
Toplu ulaşımda aksaklıklar yaşanınca acil durum ilan edildi.
Washington`un üç büyük havaalanındaki uçuşların yarısından fazlası ertelendi veya iptal edildi.
500 bin kişi elektriksiz kaldı
Kar fırtınası sadece Amerika Birleşik Devletleri’nin başkentini değil Güneydoğu ve Orta Atlantik eyaletlerini etkisi altına aldı.
Alabama`dan New Jersey`e kadar olan bölgelerde elektrik kesintileri oldu. 500 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.
Binlerce uçuş iptal edildi. İptal edilen uçuş sayısının 10 bini bulması bekleniyor.
Washington DC`de kartopu etkinliği
Kar günlük hayatta aksamalara yol açsa da kartopu oynayarak tadını çıkaranlar da vardı. Sosyal medya üzerinden haberleşen onlarca kişi Washington DC Kartopu Savaşı Derneği`nin düzenlediği etkinliğe katıldı.
Onlarca kişi kartopu savaşı yaparak karın keyfini çıkardı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
|7. Beşiktaş
|19
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandirmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. Istanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Genclerbirligi
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa Futbol Kulubu
|18
|22
|13. Altinordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|20
|46
|2. Sevilla
|19
|41
|3. Real Betis
|19
|33
|4. Atletico Madrid
|19
|32
|5. Barcelona
|19
|31
|6. Rayo Vallecano
|19
|30
|7. Real Sociedad
|19
|30
|8. Villarreal
|19
|28
|9. Valencia
|19
|28
|10. Athletic Bilbao
|20
|27
|11. Espanyol
|19
|26
|12. Celta de Vigo
|19
|23
|13. Granada
|19
|23
|14. Osasuna
|19
|22
|15. Mallorca
|19
|20
|16. Getafe
|19
|18
|17. Elche
|19
|16
|18. Deportivo Alaves
|19
|16
|19. Cádiz
|19
|14
|20. Levante
|19
|8