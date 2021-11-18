ABD ile savunma zirvesinde 4 yıl sonra ilk buluşma

ABD ile diyaloğun yeniden başlatılması kapsamında mekanizmalar devreye giriyor. Dışişleri Bakanlığı nezdindeki istişari görüşmelerin ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle 3 yıl aradan sonra yapılması ve askeri teknik heyetler arasında F-35 konulu müzakerelerden sonra Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantıları da başladı.

4 YIL SONRA İLK BULUŞMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Pentagon arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı 4 yıl aradan sonra Washington’da yapıldı. MSB, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan toplantının olumlu ve yapıcı bir ortamda geçtiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında müteakip toplantının Türkiye’de yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

HER KONU KONUŞULDU

Yılda bir kez yapılan ancak bir süredir ara verilen Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısında tüm askeri konular ele alınıyor. Bu kapsamda, Türkiye’nin harekat bölgelerinde karşı karşıya kaldığı terör saldırıları, PKK-YPG ortaklığının bitirilmesi, NATO ittifakı kapsamındaki faaliyetler, barışı destekleme harekatları başta olmak üzere birçok konu uzun bir aradan sonra taraflar arasında görüşüldü.

ASKERİ TEDARİK VE F-16 GÜNDEMİ

Toplantılarda, NATO ordusu olarak TSK’nın ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında savunma iş birliği konusu da görüşüldü. F-16 satış ve modernizasyon talebi görüşülen konular arasındaydı. Suriye kuzeyinde PKK/PYD-YPG’ye yönelik harekatlar kapsamında da Türkiye ABD ambargolarıyla karşı karşıya kalmıştı. Askeri tedarik konusunda atılabilecek ortak adımlar değerlendirildi. Ancak ABD makamları bu konuları daha çok kongreye bırakıyor. Türkiye ise savunma ihtiyaçlarının karşılanmadığı taktirde başka yoldan tedarik edileceği uyarısı yapıyor.

F-35’DE İKİNCİ RANDEVU SENEYE

Askeri heyetler arasındaki Yüksek Düzeyli Savunma Grup toplantıları 4 yıl önce her yıl düzenli olarak Genelkurmay Başkanları arasında yapılıyordu. Pentagon ile geçtiğimiz ay F-35 konulu mekanizma toplantıları başlatılmıştı. F-35 konulu mekanizma toplantısının ikincisinin de 2022 yılı başlarında yapılmasına ilişkin planlamalar sürüyor.